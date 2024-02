Juve si è persa: solo 2 punti nelle ultime 4

Dopo l'Empoli, per la Juve arriva solo un punto, contro il Verona. Due gol in una partita non li subiva dalla sconfitta contro il Sassuolo a settembre. Il Milan non l'ha ancora scavalcata in classifica, ma i 18 punti di vantaggio che i bianconeri avevano sul quinto posto ora sono ridotti a 9. Domenica contro il Frosinone serve una vittoria per ripartire ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

La Juventus si è persa e Allegri ancora non è riuscita a ritrovarla. Le conferenze di vigilia delle partite con Udinese e Verona avevano un filo rosso comune. Dover ritrovare la vittoria a tutti i costi dopo il pari con l'Empoli e lo scontro diretto perso a San Siro. Invece è arrivata la miseria di un punto, la prima sconfitta casalinga e un pari di Verona che hanno certificato una mancanza di cattiveria e una difficolta di attenzione difensiva come non si vedeva da tempo. Due gol in una partita non li aveva più subiti dalla sconfitta contro il Sassuolo di settembre e soprattutto quello realizzato da Noslin riassume perfettamente l'atteggiamento attuale della Juventus.

I numeri della crisi I numeri spiegano lo stato di crisi che ha colpito la Juventus in questo nuovo anno. Poco importa in questo momento se il Milan non l'ha scavalcata in classifica, perché secondi o terzi cambia poco. Quello che allarma Allegri è un altro dato decisamente più importante. Prima della partita con l'Empoli, la Juventus aveva un vantaggio di ben 18 punti sul quinto posto, all'epoca occupato dalla Fiorentina. Dopo queste quattro partite il vantaggio si è dimezzato, +9 sul Bologna. Ancora un buon margine è vero, ma il trend è molto pericoloso visto che ci sono ancora 39 punti in ballo da qui alla fine.

Una vittoria con il Frosinone per ripartire Domenica all'ora di pranzo allo Stadium arriva il Frosinone che, come Empoli, Udinese e Verona, lotta per non retrocedere. Psicologicamente una partita complessa, dunque. Allegri dopo Verona ha detto che la squadra deve resettare e ripartire. Un reset prima di tutto mentale. Non è detto che Allegri cambi tatticamente. La classifica la Juventus l'ha costruita sul 352 e una eccellente solidità difensiva. Punta a ritrovare quest'ultima senza stravolgere nulla. Vedremo se sará sufficiente per battere il Frosinone