Dopo 11 partite tra campionato e Coppa Italia, Allegri dovrebbe riproporre la coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa dal 1'. In difesa scelte quasi obbligate, con il ritorno di Bremer e l'infortunio di Danilo. Di Francesco si affida agli ex, con Barrenechea che torna a centrocampo e un dubbio in attacco. Juve-Frosinone si gioca domenica alle 12.30, in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI ALLEGRI