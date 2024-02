Juventus, cercasi Chiesa disperatamente

Cercasi Chiesa disperatamente. È uno dei giocatori più importanti, tra gli investimenti più costosi degli ultimi anni, ma alla quarta stagione di Juve il vero Chiesa si è visto davvero poco. Il grave infortunio subito a Roma il 9 gennaio di due anni fa lo ha frenato in maniera netta. Al suo arrivo nel 2020 trovò Pirlo e fu la sua stagione migliore chiusa con 8 gol e 8 assist, 6 reti più 4 assist alla 25ma giornata, appena una saltata per un infortunio muscolare. La seconda fase della sua carriera, post infortunio, è fatta di una lunga riabilitazione, il ritorno in campo dopo 10 mesi contro il Psg in Champions e tutta una serie di stop più o meno lunghi che rientrano nella normalità dopo infortuni come quello subito da lui. Quest'anno doveva essere quello della rinascita definitiva anche in chiave nazionale con un Europeo alle porte e l'inizio di stagione era stato incoraggiante.

Tutti i suoi numeri

Sette partite di fila da titolare, quasi sempre in campo per novanta minuti, 4 gol e 1 assist. Ma dopo il primo lieve problema muscolare che gli ha fatto saltare il derby, il rendimento è crollato. Solo sette volte titolare sulle 13 partite in cui è stato a disposizione, out 4 partite e appena due gol, uno su rigore, e un assist. Troppo poco per uno come lui e non può essere solo un ruolo che non è quello che predilige, la seconda punta, perché in quello stesso ruolo la stagione era iniziata benissimo. Chiesa deve trovare continuità, le ultime prestazioni, da titolare o da subentrato sono state insufficienti. La concorrenza di Yildiz non sembra stimolarlo. Mancano 13 partite e se la Juventus vuole uscire dalla crisi ha assolutamente bisogno anche del miglior Chiesa. Soprattutto per ripagare la Juventus degli oltre 50 milioni investiti per acquistarlo.