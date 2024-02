De Giovanni: “Napoli, il cambio era inevitabile"

Lo scrittore e tifoso del Napoli ha commentato il cambio in panchina: “Calzona allena già Lobotka in nazionale, dovrà ricostruire fiducia e autostima. Non tutto è perduto, serviva cambiare. A Mazzarri vorremo sempre bene ma è comprensibile l’inevitabilità di questo cambiamento: il suo Napoli è andato in progressivo crollo rispetto a quello di Garcia che era già negativissimo. Se Calzona farà bene il ritorno di Hamsik sarà questione di tempo”

NAPOLI, DA MAZZARRI A CALZONA: LA GIORNATA