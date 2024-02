Orsato per Milan-Atalanta, Lecce-Inter a Doveri

Rese note le designazioni della 26^ giornata di Serie A che si aprirà con Bologna-Verona diretta da Abisso. Orsato arbitrerà il big match Milan-Atalanta con Irrati al Var. Doveri al "Via del Mare" per Lecce-Inter, Rapuano (con Mazzoleni al Var) per Juventus-Frosinone. Il turno si chiuderà con Fiorentina-Lazio affidata a Guida

