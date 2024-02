Juventus, ballottaggio tra Yildiz e Chiesa contro il Frosinone

Due mesi fa Kenan Yildiz si è preso la Juventus. La prima squadra. E il mondo bianconero ha scoperto di avere in rosa un talento puro. Era il 23 dicembre, il primo g ol contro il Frosinone, come un regalo di Natale anticipato. Il più giovane straniero a fare gol per la juve. E con un’esultanza che celebrava il più grande. Il 10 in bianconero. Due mesi dopo Yildiz è arrivato a 17 presenze stagionali (8 da titolare, 9 dalla panchina) e tre gol. Curiosamente due reti su tre, proprio al Frosinone (la seconda in coppa Italia). Quel Frosinone che ritroverà domenica allo Stadium. In una partita (in diretta all’ora di pranzo su Sky Sport) che acquista ancora più importanza visti gli ultimi brutti risultati. Due punti in 4 partite (pari con Empoli e Verona) e i ko contro Inter e Udinese. Sfida al Frosinone che la Juve affronterà senza Danilo che continua a lavorare a parte. Out anche Perin e Kean. Ancora uno stop per De Sciglio che vede allontanarsi l’esordio stagionale, per un sovraccarico al muscolo soleo della gamba destra. Per Alex sandro allenamento di scarico, lontano dal campo. In attacco proprio il giovane talento turco si gioca le sue chance di partire dall’inizio, in ballottaggio con Chiesa. Da Frosinone a Frosinone, Yildiz è pronto.