Sospiro di sollievo in casa Inter: gli esami clinici a cui si è sottoposto Thuram dopo l'infortunio in Champions non hanno evidenziato lesioni ma solo un'elongazione. Due settimane di stop per l'attaccante che potrebbe tornare a disposizione, per la panchina, contro il Genoa il 4 marzo, o direttamente contro il Bologna il turno successivo

Pericolo scongiurato e sospiro di sollievo per Simone Inzaghi: nessuna lesione per Marcus Thuram . L'attaccante, che era stato costretto a uscire a fine primo tempo della sfida di Champions contro l'Atletico per un problema all'adduttore destro, ha svolto gli esami strumentali. I controlli hanno escluso lesioni e confermato solo un'elongazione. Per Thuram quindi due settimane di stop: potrebbe tornare a disposizione, dalla panchina, già contro il Genoa il prossimo 4 marzo, ma molto più probabilmente farà rientro il turno successivo contro il Bologna.

Prima volta senza Thuram

Non solo in campionato, ma prima volta out in tutta la stagione. Fermo ai box dopo l'elongazione all'adduttore destro rimediata contro l'Atletico Madrid, infortunio che l'ha costretto a fermarsi all'intervallo a San Siro, Marcus Thuram salterà sicuramente la trasferta di domenica a Lecce e il recupero contro l'Atalanta. Non era mai accaduto finora che Inzaghi dovesse rinunciare all'attaccante francese. Ventiquattro volte su ventiquattro schierato dall'inizio in Serie A. Una pedina irrinunciabile per Inzaghi che, piuttosto, ha preferito risparmiare Lautaro: due le gare perse dal 'Toro' per infortunio (contro Lecce e Genoa), lui che alla 7^ giornata iniziò dalla panchina a Salerno. Ricordiamo tutti il suo impatto da subentrato…