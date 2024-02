Sicuro assente a Lecce dopo l'infortunio contro l'Atletico Madrid (stop di circa 15 giorni), l'attaccante francese salterà per la prima volta una partita in stagione: sempre titolare in campionato, inizialmente in panchina solo quattro volte nelle coppe. Come era andata senza Thuram in campo? E quando era mancata la 'Thula'?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT