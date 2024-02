Inizio di gara veramente sfortunato per l'arbitro di Palermo, costretto a lasciare il campo dopo 9' minuti per un infortunio alla caviglia destra. Mentre incrociava la propria corsa con freuler, Abisso ha messo male il piede e pochi secondi dopo si è fermato per chiedere assistenza ai sanitari. Inutili i tentativi ddei medidi del Bologna, al suo posto è entrato come da prassi il quarto uomo, Camplona

BOLOGNA-VERONA 2-0: GOL E HIGHLIGHTS - IL VIDEO DELL'INFORTUNIO DI ABISSO