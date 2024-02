Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi pronto a un bel po' di rotazioni: Bisseck e Frattesi dovrebbero avere una chance. In avanti Sanchez in pole su Arnautovic. Sommer ha la febbre. Juve senza Danilo con Allegri che ha provato anche il tridente. Pioli deve risolvere un paio di situazioni. Il Napoli di Calzona è senza Di Lorenzo e con Ngonge in dubbio. Gasperini spera nel recupero di Lookman

PROBABILI FORMAZIONI 26^ GIORNATA: I 'CAMPETTI' - BOLOGNA-VERONA LIVE