Il match contro il Milan rappresenta l’inizio di un tour de force per l’Atalanta, con 7 partite in 22 giorni. Gasperini commenta così in conferenza stampa: "Il pasticcio è stato fatto a gennaio con la Supercoppa italiana, avremo tante partite di fila importanti. La squadra di Pioli è molto forte, sarà una gara importante anche per la classifica". Sull’ex rossonero De Ketelaere: "Questo è il miglior Charles da inizio stagione, ma ha ancora tanti margini di crescita"

Tra il 25 febbraio e il 17 marzo, l'Atalanta dovrà affrontare 7 partite in 22 giorni tra Serie A ed Europa League. Saranno tre settimane di fuoco, in cui i nerazzurri sfideranno tra l’altro alcune big del campionato come Inter, Juventus e Milan, una rivale diretta per la Champions come il Bologna, oltre al doppio confronto con lo Sporting Lisbona negli ottavi di Europa League. Un calendario che Gasperini ha faticato ad accettare, come ha spiegato nella conferenza di Milan-Atalanta, partita che dà il via a questo tour de force: "Il pasticcio è stato fatto a gennaio con la Supercoppa italiana, di conseguenza oggi abbiamo questo calendario, per noi era evidente già allora. Purtroppo non è qualcosa che posso cambiare, quindi ci dobbiamo adattare, avremo tante partite di fila importanti, iniziamo dal Milan, ma non è una cosa normale. Non so quale polemiche sarebbero venute fuori se fosse successo a qualche altra squadra. Ormai il calendario è questo, quindi dobbiamo concentrarci partita per partita".