Roma, 3 buone notizie per De Rossi verso il Torino

La Roma sarà impegnata lunedì alle 18.30 all’Olimpico contro il Torino. De Rossi ci arriva dopo aver recuperato grossa parte della rosa, interrotto la maledizione dei rigori che in Europa durava da oltre 40 anni e continuato a proporre un ottimo calcio. Anche se ancora non per tutti i 90 minuti…

Un po’ di buone notizie per la Roma. Intanto la capacità di aver spazzato via la maledizione dei rigori in Europa, visto che l’ultimo passaggio turno con questa modalità era del 1982… Poi la conferma di aver dato continuità a una nuova proposta di calcio rispetto al passato: col Feyenoord è stata una sfida aperta, tra due squadre pensate per prendersi la qualificazione attraverso il gioco. Insomma, un bello spettacolo. In qualche fase la Roma ha dominato in altre ha subito, prossimo obiettivo sarà quello di distribuire l’alta intensità dentro un minutaggio più ampio.