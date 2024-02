Dove vedere Salernitana-Monza in tv

La partita tra Salernitana e Monza, valida per la 26^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 24 febbraio alle 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Monza

Il Monza ha vinto ben quattro delle ultime cinque gare di campionato contro la Salernitana (una sconfitta) e in ognuno di questi successi ha realizzato esattamente tre reti; tuttavia, il successo dei granata in questo parziale è arrivato proprio nell’unica gara esterna disputata dai brianzoli in Serie A contro i campani. La Salernitana ha vinto l’unico precedente casalingo giocato contro il Monza in Serie A, 3-0 il 26 febbraio 2023; la formazione campana ha affrontato più volte in casa trovando sempre il successo nella competizione solo Venezia e Vicenza (2/2 in entrambi i casi). Il Monza ha vinto contro la Salernitana sia in Serie A, in Serie B che in Serie C; in particolare, con un successo, quella campana può diventare la prima avversaria contro cui i brianzoli registrano almeno tre vittorie sia nel massimo campionato che in cadetteria. La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime sei gare casalinghe di campionato (1 pari, 5 sconfitte) e nel parziale ha subito sempre almeno due reti: nella sua storia nella Serie A, non ha mai incassato più di una rete in più incontri consecutivi in casa. Il Monza non ha trovato la rete in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, tante gare a secco di gol quante nelle precedenti 19 fuori casa nella competizione; in generale, nessuna formazione ha terminato più incontri esterni nel torneo in corso senza segnare rispetto ai brianzoli (sette, alla pari proprio con la Salernitana). La Salernitana ha perso ben 16 delle prime 25 gare stagionali in due degli ultimi tre campionati di Serie A; la precedente occasione, il 2021/22, equivale a uno dei soli cinque casi nella storia della competizione in cui una formazione ha evitato la retrocessione dopo aver registrato così tante sconfitte a questo punto del torneo.