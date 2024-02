Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Fiorentina e Lazio si sfidano nel match che chiude la 26^giornata di serie A. Partita delicata in chiave Europa con i viola che cercano il sorpasso in classifica sulla squadra di Sarri. Italiano si affida a Belotti con Beltràn alle sue spalle e Ikonè e Gonzalez come esterni. Nella Lazio si rivede Casale in difesa mentre Zaccagni torna a disposizione ma parte dalla panchina. Immobile favorito su Castellanos

