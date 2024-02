Sfuma al 96' il ritorno alla vittoria in trasferta degli azzurri, raggiunti all'ultimo respiro dal Cagliari. Ne ha parlato Calzona: "Meglio nella ripresa, siamo stati ordinati. L'unica cosa che posso rimproverare alla squadra è la gestione della partita". Sul momento del gruppo: "Il problema è mentale, perché la condizione fisica è buona". E sui big: "Kvara ci darà una mano, Osimhen è uscito perché era molto stanco" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Tre mesi dall'ultima vittoria in trasferta a Bergamo, successo esterno solo sfiorato in Sardegna. Dopo l'1-1 in Champions col Barcellona al debutto in panchina di Calzona, il Napoli si ripete sul campo del Cagliari facendosi raggiungere al 96'. Illude Osimhen che segna ancora come al 'Maradona', gol vanificato dal pareggio di Luvumbo all'ultimo respiro. Ad analizzare la partita è stato l'allenatore azzurro Francesco Calzona: "Sapevamo che il Cagliari parte molto forte in casa e chiude altrettanto forte. Eravamo preparati ma abbiamo perso troppi palloni nel primo tempo. Meglio nella ripresa col gol e due occasioni nel finale, siamo stati ordinati che è importante per come vedo io il calcio. Le due chance erano importanti e da concretizzare. Dovevamo stare attenti nel finale: ho messo Ostigard che è forte di testa. Ripartiamo, abbiamo avuto una buona gestione dopo il nostro gol. Non possiamo fare altro".

"Il problema è mentale" Nessun dubbio per Calzona: "La squadra ha una buona condizione fisica, l'ha dimostrato mercoledì e oggi. Nessun calo, l'unica cosa che posso rimproverare alla squadra è la gestione della partita. Vento, erba alta del campo: sapevamo che era una partita sporca. Bisogna calarsi prima nella dimensione della partita". Sul gruppo: "Ho avuto colloqui singolarmente e di squadra insieme ai ragazzi. Questi 5-6 giorni ho trovato un gruppo che si è messo subito a disposizione. Ne sono felice, ma ci vuole un po' di tempo che so che è poco. Dobbiamo sforzarci per trovare una condizione psicologica migliore. Riparto dalla disponibilità della squadra, pensavo di trovarli diversi ma mi hanno sorpreso in positivo. Siamo legati ai risultati. Speriamo di arrivare al più presto a una buona condizione".

"Kvara ci darà una mano. E Osimhen…" L'allenatore del Napoli si è soffermato anche sui big: "Kvaratskhelia fa di tutto per fare ciò che gli chiedo, forse si concentra talmente che perde di vista le sue qualità. Anche lui ha dato grande disponibilità, ci darà una mano. La sostituzione di Osimhen nel finale? Era stanco, niente di particolare. Era solo molto stanco. Lui è un ragazzo fantastico, piano piano troverà la condizione migliore. L'ho sostituito perché non ce la faceva più, era stanco come l'altra sera". E sull'obiettivo del club: "Nella situazione in cui siamo pensiamo partita per partita e cerchiamo di vincere più possibile. Inutile fare progetti, ma finché la matematica non ci condanna pensiamo al massimo".