26^ giornata

Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi pronto a un bel po' di rotazioni: Bisseck e Frattesi dovrebbero avere una chance. In avanti Sanchez in pole su Arnautovic. Sommer ha la febbre, tra i pali ci sarà Audero. Juve senza Danilo con Allegri che ha provato anche il tridente. De Rossi lascia qualche big in panchina. Il Napoli di Calzona è senza Di Lorenzo. Pioli sceglie Bennacer in mezzo LECCE-INTER LIVE - MILAN-ATALANTA LIVE