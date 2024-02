Chance per Azmoun, Ricci titolare: le probabili

Roma-Torino si giocherà lunedì alle 18.30. De Rossi pensa a un po' di cambi rispetto alla vittoria ai rigori contro il Feyenoord in Europa League. Kristensen, Ndicka e Angelino verso una maglia da titolare in difesa. Chance per Bove a centrocampo e Azmoun in attacco. Molte conferme invece per Juric con la possibile novità di Gineitis a centrocampo

