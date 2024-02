Rugani: "Il gol una liberazione, adesso però…"

Il centrale bianconero ha risolto al 95’ il match contro il Frosinone vinto per 3-2 dalla Juventus: "Troppo importante perché ci toglie da un momento davvero difficile nel quale stiamo facendo fatica ad emergere". Poi scherza: "Ero anche senza un flessore in quel momento della partita, mi sono allungato e ci sono arrivato…"

" È stata una liberazione, è un gol troppo importante perché ci toglie da un momento davvero difficile nel quale stiamo facendo fatica ad emergere". Queste le prime parole di Daniele Rugani al termine di Juventus-Frosinone , risolta al 95’ proprio dal centrale bianconero. "È la prima volta quest’anno che stiamo passando un momento così, ma è un gruppo che sta crescendo, nuovo a queste situazioni. Per fortuna oggi l’abbiamo risolta così, adesso dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro e continuare la risalita".

"Ero anche senza un flessore, mi sono allungato e…"

Ancora sul gol, non il primo di Rugani sugli sviluppi di un calcio piazzato: "Me la cavo, magari il mio passato da centrocampista mi ha insegnato qualcosa. Sono davvero felice perché un gol così, all’ultimo minuto in una partita del genere…non potevo chiedere nulla di meglio. Ero anche senza un flessore in quel momento della partita, mi sono allungato e ci sono arrivato…Ho aiutato la squadra a vincere, prendiamo ciò che c’è di positivo e ripartiamo".