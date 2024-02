Scamacca cercasi: appena 7 gol in 25 partite

Dopo il pari contro il Milan, l'Atalanta tornerà a San Siro mercoledì per affrontare l'Inter, a cui la scorsa estate soffiò Scamacca, scivolato via nelle gerarchie di Gasperini: per lui appena 7 gol in 25 partite

Che fine ha fatto Gianluca Scamacca ? Se lo chiederà anche il ct Spalletti che, vedendolo dal vivo a Empoli nella notte del colpo di tacco, si era fregato le mani in funzione dei prossimi Europei. Del resto è risaputo che la scelta di trasferirsi a Bergamo la scorsa estate, dopo una stagione più di ombre che di luci al West Ham, fosse dettata dalla voglia di rilanciarsi anche in orbita nazionale. Si è sempre detto che Gianuca avesse il fisic du role e le qualità tecniche per diventare il centravanti dell'Italia . Ma la stagione purtroppo non è andata - almeno fino ad ora - come il diretto interessato sognava. E come l'Atalanta sperava, considerati i propositi di Gasperini di trasformarlo nel nuovo Zapata, ceduto per non fargli ombra, e l'investimento (quasi 30 milioni per soffiarlo all'Inter). Risultato: 7 gol in 25 presenze (appena 11 da titolare) tratteggiano un bilancio nettamente al di sotto delle aspettative , che nel giorno del suo arrivo erano altissime.

Dalla Dea alla Nazionale

Ma al di là delle cifre, che non mentono mai, a non convincere è l'approccio di Scamacca in certe partite, come contro il Milan, quando il suo apporto nell'ultima mezzora è stato nullo. Premesso che nessuna squadra, neanche l'Inter, vanta un parco attaccanti eterogeneo come quello dei bergamaschi, Scamacca è via via scivolato nelle gerarchie di Gasperini che, in attacco, sta puntando su giocatori più ricettivi e funzionali al gioco dell'Atalanta che ha sempre bisogno di gente affamata, motivata, sul pezzo al 100%. Come Spalletti per l'Italia, che non può aspettarlo all’infinito.