A Joya festeggia la prima tripletta in giallorosso: "Mi mancava tanto, era un po' che volevo portami a casa il pallone. Di solito finiscono tutti a casa di mia mamma. Quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver già vissuto un'altra vita in questa città. Non so cosa succederà in futuro, ma voglio godermi ogni momento" - ha detto a DAZN

Una partita perfetta. Uno, due e tre. Tutta Joya. La prima tripletta in giallorosso, all'argentino mancava dal 2018, quando ancora vestiva la maglia bianconera della Juve: "È vero, mi mancava tanto, era un po' che volevo portami a casa il pallone per una tripletta. Oggi non l'ho cercata tanto, ma è arrivata e sono felice - ha detto Dybala (qui le sue statistiche) a DAZN dopo il 3-2 al Toro -. Loro sono una squadra che ti mette in difficoltà, hanno pareggiato subito. Dopo il secondo gol sono corso verso la panchina e ho abbracciato De Rossi. Ringrazio tutti i tifosi, che anche alle 18 di lunedì sono qui a riempire lo stadio". Sugli obiettivi stagionali e la corsa europea: "Io voglio sempre vincere trofei, il percorso è ancora lungo, ma sappiamo quali sono i nostri obiettivi e non ci possiamo nascondere. Lavoriamo ogni giorno per raggiungerli".