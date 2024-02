Italiano: "Ho ritrovato la mia Fiorentina"

L'allenatore della Fiorentina commenta il successo sulla Lazio in rimonta: "E' una gioia immensa, con loro avevamo fatto un solo punto in tre anni, ma oggi oltre alla tattica e alla tecnica c'è stata la determinazione e il furore. Abbiamo fatto molti passi in avanti. Il rigore di Nico? Mi ha detto di stare tranquillo e che calcerà di nuovo e segnerà"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano al termine della vittoria contro la Lazio: "Finalmente siamo riusciti a battere la Lazio dopo tre anni, oggi è una gioia immensa , c'è stata una prestazione strepitosa e in più battiamo una squadra contro cui in tre anni abbiamo fatto un solo punto e dunque la soddisfazione è doppia - spiega - Avevamo preparato qualcosa di diverso con Beltran e Bonaventura e ha portato tre punti. Tutti si sono sacrificati e hanno spinto , quando si gioca con questa qualità e attenzione anche se si va sotto c'è sempre la possibilità di giocarcela, il rigore sbagliato poteva ammazzarci e invece siamo riusciti a vincerla". Nonostante il 2-1 segnato da Bonaventura, Italiano è rimasto impassibile: "Sì perché siamo abituati a delle brutte sorprese e poi perché contro la Lazio non si può stare mai tranquilli perché hanno giocatori in grado di determinare la gara, sono molto felice per i ragazzi che hanno esultato nello spogliatoio perché sono riusciti a trasformare in vittoria quanto fatto in allenamento. Fiorentina ritrovata? Sì, oggi molto meglio rispetto a qualche altra uscita , oggi abbiamo fatto molti passi avanti".

"Abbiamo tante soluzioni. Il rigore di Nico? Mi ha detto di stare tranquillo"

Una Fiorentina capace di cambiare nell'interpretazione della gara da una partita all'altra: "Abbiamo preparato la gara per avere qualità in mezzo con Beltran che poteva legare il gioco, non volevamo dare a loro il palleggio e le ripartenze e in più volevamo creare pericoli - spiega ancora Italiano - Oltre a questo c'è l'atteggiamento e il furore che hanno fatto la differenza per vincerla". Una squadra così offensiva che potrà essere riproposta? "C'è un mese impegnativo, ritorna la Conference, oggi tanti o tutti si sono guadagnati molti minuti per il futuro, poi vedremo in base alle gare, oggi abbiamo rinunciato ad esempio a Mandragora e Duncan, abbiamo molte soluzioni, stiamo variando, e avere tante possibilità è un bene". Menzioni per Kayode e Nico: "Kayode ha fatto una gara di attenzione contro due avversari difficili, è giovane, deve crescere ma quando si applica è capace di prestazioni di livello, ha fatto anche gol, lavorando e restando con i piedi per terra si ritaglierà uno spazio importante. Nico? Mi ha detto di stare tranquillo e che il prossimo rigore lo calcerà di nuovo e segnerà".