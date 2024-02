Sarri: "Squadra piatta e incapace di reagire"

Deluso ma molto realista Maurizio Sarri nell'analisi della sconfitta del Franchi con la Fiorentina al termine di una partita durante la quale la Lazio non è sembrata particolarmente reattiva: " La squadra non ha reagito a niente , né al gol segnato immeritatamente, né al rigore loro sbagliato, né allo svantaggio - dice - E' stata piatta tutta la partita a livello mentale, abbiamo qualche attenuante con qualche giocatore che non stava bene, il rischio c'era però stasera è stato troppo accentuato, la situazione è questa e viene il dubbio se abbiamo la struttura mentale e materiale per fare quattro competizioni". I l cammino verso la qualificazione alla Champions si complica: "Siamo in una posizione difficile, quindi chiedo alla squadra di giocare gara dopo gara, speriamo di recuperare gli infortunati e di tornare in condizioni fisiche e mentali migliori"

Una Lazio che, spesso, in questa stagione ha denotato difficoltà a rimettere in piedi gare una volta in svantaggio: "In questa stagione abbiamo fatto lunghi tratti con dei problemi offensivi palesi e dunque diventa più difficile, ora stiamo segnando un po' di più ma siamo un po' meno solidi , possibile che sia un po' di mancanza di energie. Nell'intervallo avevo parlato chiaro alla squadra e avevo detto che con quell'atteggiamento non avremmo potuto portare a casa la gara".

Luis Alberto: "Parliamo meno e alleniamoci di più"

Il gol segnato non è servito a regalare punti, Luis Alberto commenta il ko del Franchi: "Sinceramente non so che dire. Parliamo meno e alleniamoci di più - spiega - Abbiamo fatto poco. Sinceramente non so che dire, è stata una partita dove non meritavamo il vantaggio già nel primo tempo. Nel secondo non abbiamo saputo approfittare del contropiede che abbiamo avuto per andare sul 2-0 e poi abbiamo subito gol. Abbiamo perso davvero troppe partite e quella di oggi era una gara importantissima per la classifica. Il calcio è questo. Non siamo stati all'altezza della partita e ora dobbiamo solo dimenticarcela e andare avanti. Non possiamo mollare, mancano ancora troppe partite, ma la classifica è tosta adesso". Adesso il Milan e poi il Bayern: "Se pensiamo adesso al Bayern siamo fuori di testa. Se non vinciamo col Milan sarà dura avere la fiducia giusta per la Champions. Adesso dobbiamo pensare solo a venerdì, dobbiamo recuperare di testa e fisicamente. Speriamo sia una bella partita anche e soprattutto per la nostra gente. La responsabilità di questo momento è di tutti, ma è anche vero che questo è un anno strano perché ogni volta che arriva la gara che può farti fare un salto in avanti invece si rivela quella che ti fa fare un passo indietro".