"Una giornata memorabile". Di quelle che ogni vero collezionista ricorda bene. E a rischiarare quella di Gigi Buffon è stato… Nehuen Perez. Come? Non facendo assolutamente nulla. Così come non c’è nulla che in apparenza possa legare l’ex portiere e il difensore argentino dell’Udinese. Eppure… Eppure Buffon ci ha tenuto a ringraziarlo pubblicamente, con tanto di post sui suoi canali social, spiegando così la sua gioia: "Oggi è stata una giornata memorabile! Dopo aver aperto innumerevoli pacchetti, ho finalmente scovato l’ultima figurina che cercavo, completando così il mio album Calciatori di quest’anno". E l’ultima figurina era proprio Nehuen Perez, come si vede chiaramente dalle foto postate da Buffon mentre lo incolla sull’album.