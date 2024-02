Recupero della 21^ giornata per i nerazzurri che mercoledì sera saranno impegnati di nuovo a San Siro contro l'Inter, con Gasperini che è intervenuto in conferenza stampa: "Andremo lì per giocare la nostra gara come abbiamo fatto all'andata. Lookman sta bene, non ha problemi. Non c'è un 'caso Scamacca', si comporta benissimo e lavora tanto: l'unico problema è considerarlo un grande campione, questo a oggi non è possibile ma sta lavorando per diventarlo" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Dopo il pareggio di domenica sera contro il Milan, nuovo impegno a San Siro per l'Atalanta che mercoledì sera affronterà l'Inter nel recupero della 21^ giornata di Serie A (originariamente rinviata per gli impegni in Supercoppa Italiana di Lautaro e compagni). Gian Piero Gasperini, allenatore dei bergamaschi, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia per presentare il match: "L'Inter è una squadra completa, Inzaghi ha svolto un grandissimo lavoro perché poche volte abbiamo visto giocare i nerazzurri con questa qualità. Gioca bene sia in Italia che in Europa, noi andremo lì per disputare la nostra gara come abbiamo fatto all'andata. Fu una sfida equilibrata anche se commettemmo un errore causando il rigore che sbloccò il risultato".

"Sul regolamento mi sono già espresso, non mi piace" Gasp è tornato anche sulla partita contro il Milan: "Sul regolamento mi sono già espresso abbastanza, a me non piace. Non lo apprezzo a prescindere che vada o meno a nostro vantaggio. Non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose del Var che si sono innescate quest'anno. Domenica c'erano Irrati e Orsato, meglio di così... Hanno valutato il regolamento che evidentemente è questo, devo prenderne atto". Successivamente l'allenatore dell'Atalanta ha parlato del campionato: "Noi guardiamo al nostro percorso, non possiamo caricarci sulle spalle anche le partite degli altri. È ancora tutto aperto, non so nemmeno quando si potranno fare calcoli".

"Scamacca lavora per diventare un grande campione" In chiusura una battuta sui singoli: "Lookman è arrivato dopo un mese e mezzo di assenza, la Coppa d'Africa è molto impegnativa. È tornato con una distorsione alla caviglia e si è allenato molto poco, non ho una valutazione precisa sulla sua condizione. Sta bene, non ha problemi, è solo una questione di reinseriemento. Scamacca si comporta benissimo e lavora tanto, non c'è nessun caso. L'unico problema è considerarlo un grande campione, questo a oggi non è possibile: sta lavorando come tanti per diventarlo. La sostituzione di De Ketelaere contro il Milan è stata per scelta tecnica, non credo ci sia un 'fattore San Siro' per lui perché in Coppa Italia fece un'ottima gara. Touré si sta allenando, non so quando avremo tempo di poterlo inserire perché adesso le partite contano tanto e non abbiamo tempo di fare esperimenti. Cambi in vista contro l'Inter? Siamo tanti, sto pensando a Pasalic, Hien e anche a Bakker. Scalvini, comunque, sta bene".