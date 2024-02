È emergenza centrocampo per la Juventus in vista della trasferta di Napoli e, probabilmente, anche per qualche altra partita. Per la prima volta quest'anno Allegri dovrà rinunciare contemporaneamente a McKennie e Rabiot. Lo statunitense, lussazione alla spalla nel finale di Juventus Frosinone (salvando probabilmente un gol), è stata sicuramente la rivelazione di questa stagione. Di certo il più continuo nel rendimento e, nessuno a inizio stagione, lo avrebbe immaginato. Dopo le prime partite in panchina Allegri non ha mai rinunciato a lui, sempre titolare, sempre in campo per 90 minuti per 17 partite di fila, fatta eccezione per la squalifica scontata contro il Sassuolo. Quest'anno gli è mancato finora solo il gol, ma ha servito 5 assist, due nell'ultimo match. Qualche gol invece lo ha realizzato Rabiot, 4 con 3 assist, e anche se il suo rendimento non è ai livelli della scorsa stagione per Allegri resta un punto di forza, per qualità e fisicità.

