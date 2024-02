Milan, Pioli studia come rivalorizzare Bennacer

L'analisi delle ultime prestazioni di Bennacer e l'impatto sul centrocampo dei rossoneri. Pioli sta studiando la soluzione migliore per far rendere al meglio il giocatore e riportarlo ai livelli di rendimento delle scorse stagioni. L'allenatore del Milan vuole trovare la soluzione anche per blindare la difesa

Un inizio di settimana così Stefano Pioli non l'aveva mai vissuto quest'anno e il risultato contro l'Atalanta non c'entra nulla. Alla ripresa degli allenamenti, presenti tutti o quasi. Tranne i lungodegenti Pobega e Caldara, gruppo al completo. Anche Tomori che scalda i motori per tornare disponibile contro la Lazio. E così Kalulu, già in panchina domenica scorsa, Thiaw e Calabria di nuovo vicini alla migliore condizione, Kjaer e Gabbia che hanno tirato la carretta in questi mesi. Benedetta abbondanza.