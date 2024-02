Dove vedere Inter-Atalanta

La partita tra Inter e Atalanta, valida per la 21^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 28 febbraio alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Atalanta

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro l’Atalanta in Serie A (5 vittorie, 5 pareggi) e non ha mai registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro la Dea nel torneo (10 anche tra il dicembre 1950 e il marzo 1955). L’ultimo successo dei bergamaschi contro i meneghini in campionato risale all’11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium). L’Inter ha vinto le ultime tre partite contro l’Atalanta in Serie A, il club meneghino potrebbe ottenere almeno quattro successi di fila contro la Dea in campionato per la prima volta dal periodo tra il febbraio 1997 e il dicembre 2001 (sei in quel caso). Dopo aver perso due sfide casalinghe di fila contro l’Atalanta in Serie A tra l’aprile 2013 e il marzo 2014, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite al Meazza contro la Dea in campionato (6 vittorie, 3 pareggi), segnando 19 gol e subendone sei. L’Inter ha vinto tutte le sei gare di Serie A giocate nel 2024: nella sua storia non ha mai vinto ciascuno dei primi sette appuntamenti di un anno solare nella competizione; in generale, l’ultima volta che una squadra ci è riuscita risale al 2018, in quell’occasione sia Napoli che Juventus. L’Atalanta diventerà la quarta squadra nella storia della Serie A a giocare entrambe le trasferte stagionali contro Milan e Inter a distanza di tre giorni, dopo l’Udinese nel novembre 2002 (sconfitta contro i rossoneri, successo contro i nerazzurri), il Livorno nel febbraio 2008 (pareggio v rossoneri, sconfitta v nerazzurri) e il Genoa nel novembre 2018 (sconfitta contro entrambe). L’Inter ha vinto le ultime sette gare casalinghe di campionato, con Simone Inzaghi non ha mai ottenuto otto successi interni di fila in Serie A, l’ultima volta che ha registrato almeno otto vittorie consecutive al Meazza con un singolo allenatore nel torneo risale al periodo tra il novembre 2020 e il maggio 2021 (16 in quel caso con Antonio Conte). L'Inter ha vinto tre partite di fila segnando almeno quattro gol in Serie A per la prima volta da ottobre 1947 e solo in un’occasione nella sua storia nel campionato a girone unico (tra gennaio e marzo 1930) ha collezionato quattro gare consecutive segnando almeno quattro reti; in generale la formazione milanese ha segnato 21 reti nel 2024, almeno due più di qualsiasi altra squadra (a quota 19 proprio l’Atalanta al secondo posto in questa classifica).