"Difficile commentare una partita così. Di fronte avevamo una squadra grandissima, a cui facciamo i complimenti, ma c'è grande dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti che non abbiamo capito". L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, commenta così la sconfitta della Dea a San Siro: riconoscendo i meriti dell'Inter ma evidenziando quelli che a suo parere sono stati "errori gravissimi da parte di arbitro e Var". "Parlo del primo gol annullato in modo incomprensibile", spiega Percassi. "Come si può, nonostante le immagini, annullare un gol così? Non sono qui per aprire un dibattito ma per esprimere il nostro pensiero. Il gol di De Ketelaere era valido, al massimo ci doveva essere rigore per noi. L'altro episodio scandaloso è il rigore dato all'Inter. Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, sono passati 5-6 minuti per trovare qualcosa che nessuno aveva visto, oltretutto con il guardalinee che aveva alzato la bandierina. Siamo profondamente dispiaciuti, era una partita potenzialmente bellissima che invece è stata pesantemente condizionata da episodi arbitrali in modo dilagante che ha deciso il risultato a favore dell'Inter. Il fallo di Miranchuk non c'era, la Var ha creato l'effetto di poter interpretare cose oggettive: è semplicissimo, non c'è tocco di braccio, è Bastoni che tocca la palla, non interpretiamo immagini chiarissime. Dispiace, queste partite complicatissime vengono condizionate da episodi che le spostano in maniera decisiva".