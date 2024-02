In occasione dell'evento Football Summit, a Londra, il fondatore di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, racconta l'importanza di Zlatan Ibrahimovic all'interno della società rossonera: "In Italia tutti vogliono sapere chi è, e dov’è il presidente. Avere Ibrahimovic mi permette di essere a Milano anche quando sono negli Stati Uniti, è il mio 'sostituto', la mia voce. Ha l’autorità per parlare per me con staff e giocatori, ha credibilità e un modo di parlare ai giocatori che vale come se parlasse la proprietà. Io non voglio andare a parlare nello spogliatoio, va lui per me: i tifosi portano avanti la torcia a livello emozionale, ma io ho un lavoro da svolgere e non posso essere coinvolto allo stesso modo. Io voglio vincere più di ogni altro. C’è sempre qualcuno come Zlatan nelle squadre vincenti. Ci troviamo bene, abbiamo una visione simile".