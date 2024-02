Chiesa da valutare dopo il problema in allenamento

Alla Continassa da monitorare le condizioni di Federico Chiesa, che ha interrotto l'allenamento del mercoledì per una botta al piende. Niente esami, ma le prossime ore serviranno per capire se l'attaccante sarà regolarmente disponibile per la gara contro il Napoli

Apprensione Chiesa. L’attaccante va ko per una botta al piede destro dopo un contrasto di Alex Sandro durante la partitella dell’allenamento aperto a 150 tifosi che restano in silenzio per qualche istante. Poi l’attaccante si rialza zoppicando ma per non correre rischi Allegri lo manda negli spogliatoi.