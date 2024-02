Il Sassuolo è la vittima preferita di Osimhen che per la seconda volta in carriera ha siglato una tripletta con i neroverdi, salendo a quota 9 gol in 6 partite. Sul podio delle "vittime" anche una squadra che non gioca più in Serie A. I numeri, inoltre, confermano un rendimento superiore del Napoli con il nigeriano in campo

