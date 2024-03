L'Inter recupera Frattesi: niente esami dopo ko

Buone notizie per Inzaghi, che può considerare Davide Frattesi completamente recuperato. Uscito dopo 10 minuti dal suo ingresso con l'Atalanta per un fastidio muscolare in seguito al suo gol, il centrocampista nerazzurro sta bene e non svolgerà nessun esame di controllo. Lunedì sera sarà a disposizione nel posticipo contro il Genoa a San Siro

Ottime notizie dal campo per l'Inter, che macina punti e vittorie a caccia di nuovi record. In realtà c'è anche un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Davide Frattesi, rimasto in campo solo dieci minuti nella sfida vinta 4-0 contro l'Atalanta. Immediatamente sostituito da Inzaghi, il centrocampista nerazzurro aveva già lavorato ad Appino Gentile nella giornata di giovedì insieme agli altri infortunati (Sensi, Cuadrado, Acerbi, Thuram e Calhanoglu). Le sue condizioni non preoccupavano lo staff medico, lavoro personalizzato che ha non ha reso necessari esami di controllo. Frattesi sta bene, può essere considerato regolarmente recuperato e sarà a disposizione lunedì sera nel posticipo contro il Genoa a San Siro.