La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan, in programma venerdì 1° marzo alle 20:45, aprirà la 27^ giornata di Serie A: un paio di dubbi per Sarri, con Immobile favorito in attacco e Hysaj sulla fascia sinistra. Tra i rossoneri piccola botta al piede per Theo Hernandez, ma dovrebbe comunque partire titolare. In caso contrario Florenzi giocherà a sinistra e Calabria a destra. Pioli dovrebbe confermare Adli a centrocampo al posto di Reijnders (l'olandese è appena diventato papà)

PIOLI: "SFIDEREMO UNA LAZIO MOTIVATA"