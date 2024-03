Liverani: "Nostra situazione ci obbliga a vincere"

"La nostra situazione ci obbliga a giocare per la vittoria, il ritardo dalla zona salvezza è importante. Questo non vuol dire scendere in campo in modo scriteriato. L'Udinese ha caratteristiche ben definite, un avversario molto fisico. Dovremo stare sempre dentro alla partita, provando a sfruttare le occasioni concedendo il meno possibile". Lo dice l'allenatore della Salernitana ultima in Serie A, Fabio Liverani, chiamato domani sul campo dell'Udinese. "Quando ho accettato, sapevo perfettamente quali difficoltà avrei trovato. Ci stanno le parole della società, la delusione è totale e non l'ho presa sul personale. Lo ha ribadito il direttore generale. Non avevo dubbi sulla loro fiducia, ci parlo quotidianamente. Tutti dobbiamo fare di più, però la vivo con serenità".