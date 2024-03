Nicola: "Cagliari tosto, nostro percorso lungo"

"Si può sempre fare di meglio. A me dei 12 punti conquistati sotto la mia gestione non interessa nulla. A me interessa solo di proseguire nel nostro percorso". L'allenatore dell'Empoli, Davide Nicola, parla alla vigilia della gara con il Cagliari al 'Castellani', altro scontro diretto sulla strada degli azzurri che dopo la vittoria a Reggio Emilia col Sassuolo hanno una nuova opportunità di allungare in classifica. Per l'allenatore questi giorni di allenamento sono stati molto positivi: "E' stata una settimana che mi è piaciuta molto. In cui ho visto i ragazzi dimostrare grande consapevolezza su quello che è il nostro cammino e il nostro obiettivo. Si sono impegnati molto". Sull'avversario, Nicola ha le idee chiare: "Il Cagliari è una squadra tosta, i dati ci dicono che sono bravi a conquistare la profondità, sfornano numerosi attacchi laterali, hanno capacità di essere aggressivi anche ai limiti del regolamento. Il loro allenatore è competente e capace, molto bravo. Arrivano da due pareggi a Udine e in casa col Napoli. In più Mina e Gaetano sono due giocatori qualitativi che si sono aggiunti all'organico. Dobbiamo produrre una prestazione attenta ed esprimerci nel migliore dei modi. Ripeto, per è importante che tutti abbiano consapevolezza che il cammino da fare è ancora lungo". Sulla partita di domani, una battuta sul pubblico da Nicola: "Ci aspetta una bella gara tosta, da giocarcela tutta e ovviamente spero di conquistare il massimo. Credo che il nostro pubblico possa darci una mano come ha già dimostrato. Spero di sentire boati non solo quando un nostro giocatore fa gol o una grande giocata, ma anche quando si fa 25 metri di rincorsa per recuperare una palla in fase difensiva. Anche quella è una giocata importante".