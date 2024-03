L'allenatore della Roma dopo il bel successo sul Monza: "Questo gruppo era unito anche prima di me, io ho solo portato la mia idea di calcio. Inizio a vedere dei miglioramenti in tante cose". Su Dybala: "Un esempio, ma i 'singoli' per me sono anche quagli 'invisibili' che quando entrano danno tutto" MONZA-ROMA 1-4, GOL E HIGHLIGHTS

E' una Roma bella e vincente, quella che Daniele De Rossi ha riorganizzato dal suo arrivo in panchina. Principi tattici chiari, calcio offensivo e un gruppo che sembra coeso come non mai. "Era un gruppo coeso anche prima del mio arrivo, io non ho fatto niente", dice l'allenatore della Roma dopo la vittoria contro il Monza. "È un gruppo che negli anni scorsi ha raggiunto due finali europee, se non sei un gruppo unito non raggiungi quegli standard. Io continuo a gestire il livello degli esseri umani prima ancora che dei giocatori cercando di essere diretto quando vedo qualcosa che non mi piace. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto all'ultima gara. Questa squadra sta capendo cosa voglio. I ragazzi sanno che bisogna correre, impegnarsi e muoversi anche senza palla". approfondimento Le pagelle di Monza-Roma 1-4: Dybala MVP

L'elogio dei singoli "invisibili" "Come ho lavorato con Pellegrini? Ho cercato di dare la mia idea di calcio, credo che per farla serva stare bene fisicamente innanzitutto. Io cerco di schierare una squadra abbastanza offensiva perché so che ho giocatori che possono fare gol in qualsiasi momento. Poi non è che in allenamento dico a Pellegrini di fare quel dribbling che ha fatto… Il gol di Lukaku magari lo proviamo un po’ più spesso. Penso che ci siano delle qualità di questi giocatori che vanno rispettate e sfruttate e cerco di fare in modo che si trovino spesso con la palla tra i piedi e possibilmente vicino alla porta. Le prestazioni dei singoli? Voi parlate della punizione di Dybala o dei gol di Lukaku… Ma quando ti si fa male un giocatore (Kristensen, ndr), ti giri, entra un nazionale turco come Celik che non faccio mai giocare e si allena sempre a 200 all’ora e lui ti fa questa prestazione… Ecco, questi per me sono i singoli, quelli più ‘invisibili’ che ti fanno ottenere i piazzamenti che vuoi ottenere o vincere i campionati". vedi anche La classifica di Serie A