Il déjà vu

Esattamente come nell'ultimo, infuocato, Lazio-Milan. Acceso dal doppio giallo dell'arbitro Di Marco di Brindisi a Pellegrini con Castellanos a terra, e deflagrato con i rossi diretti per Marusic e Guendouzi. Era quella la prima sfida di sempre tra i due allenatori protagonisti nell'anticipo del venerdì di campionato: a Modena vinse il Modena di Pioli con due gol di Cristian Bucchi. Il primo a inizio ripresa, col Pescara di Sarri già in dieci dal 7' di gioco: Asamoah Gyan - l'uomo del rigore sbagliato in Ghana-Uruguay nel Mondiale 2010 - fugge verso la porta, Aquilanti lo stende appena prima dell'area e Giannoccaro di Lecce non può far altro che estrarre il rosso. Il déjà vu vero, però, deve ancora arrivare, e l'ora X scatta al minuto numero sessanta: lancio lungo del Modena, in due saltano e Pomante del Pescara resta a terra nel contrasto. La palla sfila verso Asamoah lungo la fascia destra. È uno di quei momenti di attesa, dove può succedere tutto o niente: il terzino sinistro Pesaresi in marcatura rallenta, anzi si ferma, alza le braccia al cielo; c'è un compagno di squadra a terra ma l'arbitro non ha fischiato. In mezzo i colleghi di difesa fanno lo stesso: Asamoah (Pulisic ante litteram) no, lui crossa. E Bucchi segna il 2-0. È bagarre.