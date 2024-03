Dove vedere Torino-Fiorentina

I numeri di Torino e Fiorentina

Dopo il successo nella gara di andata (1-0), la Fiorentina potrebbe battere il Torino in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18, quando la Viola era guidata da Stefano Pioli. Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (4 vittorie, 6 pareggi) - restando solo una volta senza segnare in questo parziale – dopo una serie di tre sconfitte interne di fila contro la Viola. Dopo una serie di sei risultati utili da inizio 2024, il Torino ha perso gli ultimi due incontri in Serie A, subendo cinque reti, una in più di quelle incassate nei precedenti 11 match nella competizione; i granata potrebbero perdere tre partite di fila nel massimo torneo per la seconda volta dall’arrivo in panchina di Ivan Juric (tre ko anche tra settembre e ottobre 2022). Il Torino ha subito solo un gol nel primo tempo in gare casalinghe (lo scorso 6 novembre vs Sassuolo), come Inter e Nizza nei maggiori cinque campionati europei in corso, nei quali soltanto il Las Palmas (nessuna reta concessa) ha fatto meglio nelle prime frazioni in casa. La Fiorentina ha perso cinque delle ultime otto trasferte in Serie A (1 vittoria, 2 pari), restando senza segnare nella metà delle occasioni in questo parziale, in cui ha segnato in totale solo cinque reti. La curiosità: con la rete di Michael Kayode nell’ultimo turno di campionato, i marcatori della Fiorentina in questa Serie A sono saliti a 16, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.