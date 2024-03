Dove vedere Udinese-Salernitana

La partita tra Udinese e Salernitana, valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 marzo alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Salernitana

Dopo aver vinto tre delle prime quattro sfide contro la Salernitana in Serie A (una sconfitta), l’Udinese ha ottenuto due pareggi (incluso quello della gara di andata, 1-1) e una sconfitta nelle successive tre gare contro i granata nella competizione. Totale equilibrio nelle tre sfide disputate in Friuli tra Udinese e Salernitana in Serie A: una vittoria a testa e un pareggio, arrivato nell’ultimo incrocio (0-0, 20 agosto 2022). L’Udinese sta registrando il suo peggior rendimento dopo 26 gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: non aveva mai raccolto soltanto 23 punti in questa fase del massimo torneo. La Salernitana conta 13 punti dopo 26 gare in questo campionato: nella storia della Serie A (dal 1929/30), solo il Crotone 2016/17 di Davide Nicola (che era esattamente nella stessa situazione dei granata) ha evitato la retrocessione con non più di 13 punti in questo momento del torneo – contando 3 punti a vittoria da sempre. Le tre vittorie dell’Udinese in questo campionato (14 pari, 9 sconfitte) sono arrivate contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime quattro posizioni in classifica (contro Milan, Bologna e Juventus); l’ultimo successo contro una squadra nella parte bassa della classifica ad inizio turno risale all’8 maggio 2023: 2-0 contro la Sampdoria, fanalino di coda del torneo. La Salernitana è rimasta imbattuta in due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1 vittoria, 1 pari), mantenendo la porta inviolata in queste due gare esterne (1-0 vs Verona, 0-0 vs Torino), dopo aver raccolto solo un punto nelle precedenti sette partite fuori casa in campionato.