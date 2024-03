Un super Bologna vince in rimonta lo scontro Champions contro l'Atalanta. Il migliore in campo è Calafiori, ma la prestazione dei compagni non è meno brillante: tra i giocatori di Thiago Motta infatti non ci sono insufficienze. Nessun voto sotto il 6 anche per la squadra di Gasperini, con Lookman l'unico 7 dei nerazzurri

Le pagelle di Antonio Nucera

ATALANTA-BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS