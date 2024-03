Berardi si ferma: rottura del tendine d'Achille

Pessime notizie per il Sassuolo, e anche per la Nazionale italiana in vista dei prossimi europei. Il ritorno di Domenico Berardi, un mese e mezzo dopo l'ultima presenza, finisce dopo un'ora di gioco. Il capitano dei neroverdi è infatti stato costretto al cambio per la rottura del tendine d'Achille del piede destro. Berardi è uscito dal campo in lacrime, abbracciato ai sanitari del Sassuolo, senza toccare con il piede il terreno di gioco

C'era grande attesa in casa Sassuolo per il ritorno in campo di Domenico Berardi, un mese e mezzo dopo dall'ultima volta. Nel giorno dell'esordio in panchina di Davide Ballardini anche l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali aveva salutato il ritorno del numero 10 nel pre partita del Bentegodi a Sky: "E' il nostro campione, fondamentale in campo e nello spogliatoio". E' invece allo scoccare dell'ora il crack del tendine d'Achille della gamba destra e l'uscita dal campo in lacrime con la consapevolezza di aver perso anche il treno azzurro ai prossimi Europei. Una stagione che sembra segnata quella del Sassuolo che dopo l'uscita dal terreno di gioco di Berardi ha subito anche la rete del Verona e un'altra sconfitta che complica ancora di più la corsa verso la salvezza. Berardi potrebbe essere operato nelle prossime ore dallo specialista finlandese Orava