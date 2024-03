Ha le idee chiare l'allenatore dell'Inter: "In questo 2024 dovremmo continuare a giocare come negli ultimi due mesi". La squadra di Simone Inzaghi, infatti, in questo 2024 ha vinto tutte le partite disputate, tra Serie A e Champions League, conquistando anche la Supercoppa Italiana. Alla vigilia della partita contro il Genoa: "Sarà una partita dura e difficile: servirà grandissima concentrazione per sviluppare il gioco"

INTER-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI