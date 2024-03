Raspadori: "Costruiamo qualcosa di importante"

E' certamente l'uomo in più del Napoli, ancora una volta Giacomo Raspadori è risultato il match winner degli azzurri nella delicata sfida con la Juve che riavvicina il Napoli all'Europa: "Sicuramente è stata una partita fondamentale, stiamo migliorando di giorno in giorno e costruendo qualcosa di importante, è il risultato del lavoro fatto con il mister, siamo contenti perché anche quando siamo andati in difficoltà siamo rimasti concentrati e ordinati - dice a fine partita - Sicuramente siamo cambiati dal punto di vista mentale, eravamo condizionati da certi momenti negativi, ora che le cose vanno meglio è più facile, il mister ha provato a farci ripartire con i suoi concetti e a farci migliorare nelle prestazioni, questo non significa che sia finito il percorso di miglioramento perché siamo indietro e dunque dobbiamo fare una serie di risultati importanti".