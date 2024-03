Una 27^ giornata aperta dal gol vittoria di Okafor in Lazio-Milan e (per il momento) chiusa da Kvara e Raspadori che hanno steso la Juventus di Chiesa. In mezzo le vittorie spettacolari del Bologna (a Bergamo) e della Roma (a Monza) e quella pesantissima del Cagliari (a Empoli). Risultati e highlights del weekend, aspettando Inter-Genoa (diretta questa sera ore 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

