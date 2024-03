Rocchi ferma Ayroldi dopo l'errore in Inter-Genoa

Dopo gli errori di Di Bello in Lazio-Milan e Marchetti in Torino-Fiorentina, la 27^ giornata di Serie A si è chiusa con il rigore concesso all'Inter da Ayroldi contro il Genoa per un intervento di Frendrup su Barella considerato, in maniera errata, falloso nonostante un controllo al Var dello stesso arbitro. Adesso Ayroldi sarà fermato dal designatore Rocchi così come Di Bello e Marchetti

Il raduno degli arbitri che inizierà giovedì a Roma sarà quanto mai opportuno per compattarsi, guardarsi in faccia e provare a ripartire lasciandosi alle spalle un weekend (lungo) nerissimo. La coda di Inter-Genoa infatti ha aggiunto errori a errori, dopo Lazio-Milan e Torino-Fiorentina. E dopo Di Bello e Marchetti, il designatore Rocchi sarà costretto a concedere una "pausa di riflessione" anche ad Ayroldi: il rigore concesso all'Inter infatti grida vendetta. Vista la dinamica dell'episodio, ci sarebbe stato da discutere della punibilità perfino se Frendrup non avesse toccato il pallone figuriamoci con la deviazione (peraltro se l'arbitro avesse voluto punire l'irruenza della scivolata, come sembra dedursi dal labiale "non può entrare così", allora avrebbe dovuto estrarre il secondo giallo per il genoano). Errore tanto più grave visto che l'arbitro di Molfetta era stato richiamato dal Var Paterna (a sua volta però non del tutto incolpevole: avrebbe dovuto far "girare" sul monitor della "OFR" anche il replay alle spalle dei giocatori che mostrava meglio degli altri come Frendrup avesse deviato il pallone). Ma è anche la direzione di gara generale di Ayroldi che non ha convinto, con il picco - in negativo - dell'assurda ammonizione a Lautaro per simulazione. Dopo alcune giornate senza particolari criticità, gli arbitri sono tornati insomma di nuovo nell'occhio del ciclone. A Roma incontreranno anche il presidente federale Gravina, che ancora una volta cercherà le parole giuste per incoraggiarli e ribadire loro la fiducia della Figc.