Al 34' di Inter e Genoa, con i nerazzurri avanti per 1-0, Ayroldi concede un calcio di rigore alla squadra di Inzaghi per un fallo di Frendrup su Barella. Il centrocampista dell'Inter aveva già calciato ma il danese, nel tentativo di arrivare sul pallone, scivola e lo travolge. Il direttore di gara viene richiamato dal Var a rivedere l'episodio e conferma la sua decisione. Ma alcune immagini che vi mostriamo non sono state fatte vedere ad Ayroldi e mostrano che il fallo non c'è

