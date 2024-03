Allegri ritrova Danilo per la corsa alla Champions

Allegri ritrova Danilo dal 1' contro l'Atalanta. Recuperato dall'infortunio, il difensore brasiliano era subentrato a partita in corso contro Napoli e Salernitana, ma contro la squadra di Gasperini sarà pronto per partire dall'inizio. La sua posizione in campo dipendera dal recupero di McKennie e Rabiot, tenendo in considerazione la squalifica di Vlahovic. Quella di Danilo è una presenza importante per la corsa alla Champions

Un Danilo in più. E’ tornato in campo gli ultimissimi minuti al Maradona, per provare a recuperare il gol di svantaggio. Come era già successo contro la Salernitana con l'assist per Vlahovic. Insomma più attaccante che difensore. Ma dalla sfida contro l’Atalanta sarà pronto dall’inizio. Interessante capire se Allegri lo rimetterà a guidare la difesa o come supporto a centrocampo. Tanto ovviamente dipenderà dal recupero o meno di giocatori come McKennie e Rabiot, la cui assenza si è sentita eccome al Maradona. Un disegno tattico che dovrà tener conto anche della squalifica in attacco di Dusan Vlahovic.