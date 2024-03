Simone Inzaghi ha festeggiato con i tre punti la sua 300esima panchina in Serie A. Il successo dell’Inter contro il Genoa diventa anche la 179esima vittoria del piacentino: nessun allenatore ha vinto quanto lui nelle prime 300 partite nel nostro massimo campionato. Alle spalle di Inzaghi in questa speciale classifica ci sono leggende come Carlo Ancelotti, Giovanni Trapattoni e Fabio Capello

