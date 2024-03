Serie A

Il Giudice Sportivo ha fermato in tutto 14 giocatori: due giornate per Guendouzi. Pioli senza Leao e Florenzi. Juventus-Atalanta perde due protagonisti. Stagione finita sia per Berardi che per Kaba. Lesione per Ilic che tornerà a fine aprile. Ecco quindi nel dettaglio la situazione degli infortunati in A GIUDICE SPORTIVO, DUE GIORNATE A JURIC E UNA A SARRI