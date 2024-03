La Juventus si prepara per la sfida all'Atalanta senza Vlahovic, squalificato, in attacco. Per questo potrebbe essere preziosissimo il lavoro di raccordo di un giocatore come Chiesa che contro il Napoli ha ritrovato anche il gol. Vista l’emergenza in mezzo (out sia Rabiot che Alcaraz), McKennie rischia di diventare imprescindibile per questo match

McKennie ci prova. La sensazione forte alla Continassa è che alla fine l’americano, fermatosi verso nei minuti finali della partita contro il Frosinone per una lussazione alla spalla sinistra, per domenica sarà pronto. Da due giorni si sta allenando almeno per una parte della seduta con la squadra grazie a un tutore che tiene immobile la spalla. Evita per il momento le partitelle per non subire contrasti. Non si può correre il rischio di nuovi traumi che potrebbero anche riacutizzare il dolore. Ma vista anche l’emergenza in mezzo (out sia Rabiot che Alcaraz), McKennie rischia davvero di diventare imprescindibile per una sfida che vale tanto, tantissimo in chiave Champions League.